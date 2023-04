Il Comune di Valmadrera sorride. Durante l'ultima seduta della giunta comunale di mercoledì è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2022 che verrà poi sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Il risultato che emerge dal rendiconto è pari a 8.238.983,52 euro, di cui la parte disponibile ammonta a 6.871.836,73 euro che potrà essere utilizzata per investimenti nei prossimi anni.

Il sindaco Antonio Rusconi gongola e non si risparmia una frecciata a chi gli rivolge delle critiche: “Ancora una volta rispondiamo concretamente con i fatti alle critiche pretestuose che vengono rivolte all'amministrazione comunale che, dal 2019, sta mantenendo gli impegni assunti all'inizio del mandato. Il nostro non è un bilancio solo sano, ma che, a tasse invariate, permetterà anche alla prossima amministrazione di fare investimenti importanti. Permettetemi un "grazie" particolare a tutti gli assessori e a tutti i dipendenti per la collaborazione e il sostegno fattivi”.