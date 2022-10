L'astronauta Paolo Nespoli benedice la consegna delle borse di studio Rodacciai

Si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre l’annuale consegna delle borse di studio da parte di Rodacciai, la multinazionale dell’acciaio che da tempo è impegnata nella realizzazione di progetti volti a supportare anche l’evoluzione culturale di persone e territorio. I protagonisti sono stati 18 ragazzi, figli dei dipendenti Rodacciai, che frequentano le scuole superiori o l’università, hanno una media scolastica che li posiziona tra i migliori studenti e hanno tutta l’intenzione di continuare a costruire il loro futuro con impegno e determinazione.

Ospite di primo piano Paolo Nespoli, astronauta italiano di fama internazionale, che durante la cerimonia di consegna ha raccontato ai ragazzi e alle loro famiglie la sua storia professionale, soffermandosi sull’importanza di inseguire i propri sogni e obiettivi con determinazione e forza di volontà. “Da ragazzo non avevo le idee chiare su ciò che avrei voluto fare nella vita. Ho intrapreso la carriera militare quasi per caso, ma poi, già adulto, sono ritornato al mio sogno di ragazzo: volevo fare l’astronauta”. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi, e così Nespoli ha messo in campo tutti i suoi talenti e la determinazione necessaria: “Credo però che ci voglia anche un po’ di fortuna, o meglio: bisogna avere il bagaglio di conoscenze ed esperienze utili a essere pronti a cogliere le opportunità quando queste si presentano”.

Una presenza importante e di ispirazione, quella dell’ingegnere di origini brianzole, fortemente voluta da Mauro Califano, HR Director Rodacciai: “Quest’ultimo decennio è stato attraversato da molte difficoltà, ma la nostra forza è stata ed è quella della coesione. Noi siamo e restiamo una comunità. Viviamo questo territorio, questo Paese con partecipazione e, oltre agli obiettivi di business, siamo impegnati, come azienda, nella creazione di un impatto sociale ed economico positivo sul territorio che deriva, pure, dall’impegno cooperativo con altre realtà”.

A testimoniare l’importanza di questa iniziativa è stata anche la presenza di rappresentanti delle istituzioni: Andrea Colombo, sindaco di Bosisio Parini, Giuseppe Borgonovo, presidente Del Consiglio comunale di Bosisio Parini, Carlo Malugani, consigliere della Provincia di Lecco, ed Emanuele Torri, assessore all'educazione e allo sport del Comune di Lecco.



Borse di studio Rodacciai 2022: i ragazzi premiati

Di seguito i nomi dei ragazzi premiati: