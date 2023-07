Abbadia dà il benvenuto a Gallina, nuovo presidente del Comitato Gemellaggi di Bosonohy

Cambio alla guida del Comitato gemellaggi di Bosonohy, comune della Repubblica Ceca gemellato con Abbadia Lariana. Il sindaco Martin ?erný ha comunicato ufficialmente di avere nominato il nuovo presidente: si tratta di Karel Gallina, che già durante la visita in Italia, in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di gemellaggio, aveva ricoperto la carica in sostituzione di Marta Cecklova, impossibilitata a partecipare per motivi di salute.

"Progettiamo un nuovo futuro di amicizia"

"Dopo lunghe riflessioni e dopo aver parlato con Karel - spiega il sindaco di Bosonohy - ho preso questa decisione perché non mi è più possibile ricoprire la carica di sindaco e dedicarmi anche al gemellaggio con l'enfasi e l'impegno che questo necessita. La carica di sindaco mi assorbe totalmente e Karel, a cui sarò sempre a fianco, ha accettato la mia proposta: è una delle persone di Bosonohy che ha vissuto il gemellaggio con Abbadia sin dall'inizio e sono sicuro che opererà bene e con vigore. Sono molto felice - aggiunge il sindaco del comune ceco - che da quando sono in carica abbiamo avvicinato molte persone nuove al gemellaggio e progettiamo un nuovo futuro della nostra grande amicizia".

La nomina è avvenuta durante il ritrovo organizzato dal Comune di Bosonohy per tutti i partecipanti al viaggio svoltosi due mesi or sono, con il fine di rivivere insieme i bei momenti di festa vissuti in Italia.

"Accogliamo l'avvicendamento con entusiasmo"

"Siamo grati alla signora Cecklova e al Sindaco ?erný per quanto hanno fatto per i nostri paesi - ha commentato Alberto Spagnolo, vicepresidente del Comitato Gemellaggi di Abbadia - e ora la nomina di Karel è una bellissima notizia che anche in Italia accogliamo con grande entusiasmo: al signor Gallina vanno i migliori auguri per il nuovo incarico da parte di tutta la popolazione di Abbadia Lariana".

Dopo la pausa estiva, il Comitato Gemellaggi di Abbadia riprenderà con slancio l'attività per erperire fondi utili a sostenere le proprie iniziative. Chi fosse interessato può contattare il sodalizio tramite la pagina Facebook o contattare il Comune di Abbadia.