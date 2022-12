Il Natale a Varenna si organizza grazie all'imposta di soggiorno

Un Natale speciale e romantico: Varenna è pronta ad accendere le luci per il periodo più magico dell'anno. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Varenna e il gruppo Alpini sezione di Varenna, ha predisposto anche per quest'anno un ricco calendario di eventi dedicato ad adulti e bambini. "Manifestazioni, è bene ricordarlo - sottolinea il sindaco Mauro Manzoni - interamente finanziate dall'imposta di soggiorno corrisposta dai turisti che soggiornano in paese durante l'anno e il cui importo complessivo ha perfino superato quello già straordinario del 2019".

Si comincia con la "Buseccata in compagnia", organizzata dalla Pro Varenna e dal gruppo Alpini sezione di Varenna il cui ricavato verrà devoluto all'asilo del paese. Giovedì 15 dicembre a partire dalle ore 19.30 ci si ritroverà in sala Polifunzionale per la tradizionale trippa, piatto tipico immancabile in questo periodo dell'anno.

Babbo Natale col vaporetto

Appuntamento tanto atteso dai più piccoli alla vigilia di Natale sarà quello in Riva Grande, dove Babbo Natale approderà a Varenna… direttamente in vaporetto!

Il programma delle manifestazioni natalizie prosegue con il concerto di musica classica a cura della "Italian Chamber Academy Orchestra" previsto per il 29 dicembre nella chiesa di San Giorgio, mentre il 31 si potrà festeggiare il nuovo anno in Piazza San Giorgio al ritmo della musica di DJ Barria.

La sera del 2 gennaio si terrà nella chiesa di San Giorgio il concerto "Le pastorali di Natale" eseguito dalla "Corale Laurenziana" di Chiavenna, mentre il 6 gennaio si concluderà il programma degli eventi natalizi con l'arrivo della Befana dal campanile e la tradizionale benedizione dei bambini sul sagrato.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e senza bisogno di prenotazione. Per maggiori dettagli e per visionare il calendario delle iniziative e degli eventuali aggiornamenti è possibile visitare il sito www.varennaturismo.com e la pagina InfopointVarennaTurismo su Facebook.