Due mezzi in più per il trasporto di anziani e disabili in Valle San Martino

Due nuovi automezzi per il trasporto di persone anziane e disabili grazie ad Auser in Valle San Martino. Lo scorso mese di maggio l'Auser provinciale aveva aperto la propria nuova sede presso Villa De' Ponti a Calolziocorte, dove si trovano gli uffici della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Ecco ora un significativo rinforzo in più per gli importanti servizi di carattere sociale svolti dai volontari dell'associazione sul territorio.

"La scelta di Auser corrisponde all’importante richiesta di trasporti e accompagnamenti sociali di persone anziane e disabili, oltre ai contatti di telefonia sociale per il contrasto alla solitudine - fa sapere il presidente Claudio Dossi - Per questo Auser ha partecipato al bando Gal Quattro parchi Lecco Brianza con un progetto di sostegno agli anziani giudicato positivo dal bando regionale, ottenendo un contributo importante per acquistare in parte due nuovi mezzi. L'associazione ha inoltre ricevuto una donazione anche da parte di Acinque a copertura di altri costi legati alle auto. Con i nuovi due automezzi i volontari di Auser saranno il punto di riferimento delle fragilità degli anziani e delle persone con disabilità del territorio Gal quattro parchi Lecco Brianza".

I due veicoli attrezzati verranno inaugurati sabato 25 febbraio alle ore 10.30 presso Villa De' Ponti, in via Galli a Calolziocorte. Dopo l'introduzione del presidente provinciale Claudio Dossi, interverranno Carlo Greppi (presidente della Comunità montana), Giuseppe Borgonovo (presidente di Acinque Energia) e Marco Ghezzi (sindaco di Calolzio) oltre ad altri rappresentanti di comuni e realtà associative della Valle San Martino. L'arciprete don Giancarlo Scarpellini benedirà i due veicoli che saranno subito operativi.