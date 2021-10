Nuovi contatori dell'elettricità per Lecco: parte la sostituzione

Arrivano nuovi contatori della "luce" a Lecco. La società E-distribuzione ha avviato la campagna di installazione massiva dei nuovi contatori elettronici 2.0 monofase e trifase fino a 30 kw in tutto il territorio comunale della città capoluogo. I nuovi contatori garantiscono un servizio più elevato, che coniuga efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Durante l’intervento vi sarà una breve interruzione dell’energia elettrica soltanto per la sostituzione del misuratore. Le date precise saranno comunicate tramite avvisi esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione.

L’intervento non richiede alcuna modifica del contratto di fornitura di energia elettrica in essere né la stipula di un nuovo contratto.

Per l’intervento di sostituzione non è dovuto alcun compenso agli operatori che eseguiranno l’operazione.

Occhio al tesserino

Il personale impiegato sarà riconoscibile tramite tesserino identificativo. L’attività è condotta per conto di E-distruzione dalla società Novasistemi srl.

In ogni caso è possibile verificare l’identità dell’operatore telefonando al numero verde 803 500 (selezionare il tasto 4), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Se il contatore/i è già accessibile dall'esterno dell'abitazione, non è necessaria la presenza del cliente.

Se i contatoei sono chiusi con lucchetti o chiavi particolari, nel giorno di sostituzione bisogna farli trovare accessibili ai tecnici.

Gli interventi riguarderanno edifici privati, negozi-ditte e attività commerciali. In caso di maltempo, se i contatori fossero esterni e dovessero mancare le condizioni di sicurezza, la sostituzione sarà sospesa e recuperata in altra data. Inoltre, la sostituzione del contatore - se ubicato all'interno dell'abitazione - non potrà essere svolta in presenza di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario da Covid-19.