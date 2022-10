Scatta la vaccinazione antinfluenzale a Mandello, Abbadia e Lierna

Scatta la campagna vaccinale antinfluenzale nel comprensorio di Mandello grazie ai medici di famiglia.

Le Amministrazioni comunali di Abbadia Lariana, Lierna e Mandello del Lario, in collaborazione con i medici operanti che hanno sede nei tre paesi (dottori e dottoresse Ariasi, Bordoli, Capra, Fumagalli, Lafranconi Laura, Lafranconi Marino, Mili, Missaglia, Passini, Zucchi), hanno allestito un calendario per la somministrazione del vaccino che riporta data e rispettivo ambulatorio per i pazienti in base all'ordine alfabetico.

Il tutto "al fine di garantire la più ampia fruizione del servizio di vaccinazione nel rispetto delle disposizioni anti-covid 19" fanno sapere gli enti coinvolti. La campagna scatterà mercoledì 9 novembre e durerà sino a sabato 19 novembre 2022.

Le informazioni utili

La campagna è rivolta esclusivamente alla persone che hanno più di 60 anni di età (nati prima del 31/12/1962). Personale della Protezione civile e volontari offriranno il proprio contributo per regolare e contingentare l'accesso.

Si raccomanda vivamente di presentarsi con abbigliamento comodo e adatto per rendere agevole l'esposizione di un spalla, di portare con sé la tessera sanitaria e di non accedere agli ambulatori in presenza di febbre o sintomi influenzali.

Il calendario