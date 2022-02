Si cerca una famiglia per far tornare il sorriso a nonno Smile

Rinchiuso in un canile calabrese, cerca una nuova casa e una famiglia che possa prendersi cura di lui. È la triste storia di Smile, purtroppo simile a quella di molti altri cani.

Nonostante il nome, l'animale fatica a "sorridere": con l'inverno è infatti costretto a restare chiuso nel suo box, sfidando il freddo e le intemperie.

A lanciare l'appello è Fraccia 45, associazione con sede a Mandello. Smile ha 10 anni, di taglia media, e viene descritto come un cane "dolcissimo, socievole ma pacato".

Smile si trova in Calabria ma può viaggiare per raggiungere la sua famiglia. Verrà affidato chippato e vaccinato previo superamento iter preaffido. Per informazioni è possibile inviare un messaggio via WhatsApp a Francesca 3209391240.