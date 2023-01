Chiede al suo amore di sposarlo durante il veglione in piazza

Grande successo per il veglione di Capodanno 2022 organizzato sabato sera dal Comune di Varenna in piazza San Giorgio. Moltissime persone di tutte le età hanno potuto attendere lo scoccare della mezzanotte accompagnati dalla musica di Dj Barria.

Non solo musica e non sono brindisi. Durante i festeggiamenti c'è infatti stato spazio per una grande sorpresa, che ha catalizzato l'attenzione di tutti i partecipanti in piazza: una proposta di matrimonio tra due turisti irlandesi: "Un buon auspicio che permetta di guardare al futuro di questo 2023 con occhi ricolmi di gioia e di speranza" ha commentato il sindaco del comune lariano, Mauro Manzoni.