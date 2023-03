Valmadrera, Carlo Cantoni arricchisce la squadra del Comune

Nuovo elemento nella squadra del Comune di Valmadrera. Prima della seduta della giunta di mercoledì 8 marzo, gli assessori e il sindaco Antonio Rusconi hanno ricevuto il dottor Carlo Cantoni, che dal 1 marzo si occupa di biblioteca e cultura. Il dottore, nativo di Monza e già operativo presso le biblioteche della sua Oliveto Lario e di Bulciago, è presidente dell'associazione Luce Nascosta di Civate e “ha già scritto importanti pubblicazioni sulla cultura del territorio. Ha così avuto modo di conoscere tutti gli assessori e il segretario comunale”.

Carlo Cantoni a Valmadrera

“La sua presenza sarà altresì importante per i rapporti con le scuole, per le iniziative culturali e per la collaborazione con il responsabile settore cultura, Virginio Brivio”, spiega il sindaco Rusconi, che l'ha ringraziato “per la disponibilità e competenza dimostrata sin dai primi giorni”. Secondo quanto riferito dal comune, al giovane è stato conferito l'incarico di "Istruttore Direttivo Culturale" e lavorerà a tempo indeterminato con un servizio a tempo pieno di 36 ore settimanali.

La prima esperienza in Biblioteca

Non si tratta di un volto nuovo dalle parti di via Roma. Fino ad agosto 2020 Cantoni fu per tanti anni un “prezioso collaboratore della Biblioteca attraverso la Cooperativa e che ha svolto questo incarico per parecchi anni con competenza e passione”. Il cambio di posto di lavoro si materializzò dopo la vittoria di un concorso a tempo indeterminato in Brianza; in quell'occasione gli venne donata una stampa del Centro Culturale Fatebenefratelli e gli giunse il ringraziamento per una collaborazione che comprendeva anche le visite guidate allo stesso Fatebenefratelli e all’orto botanico.