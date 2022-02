Tempi stretti: salta la sfilata del Carnevalone di Lecco

Anche nel 2022 il Carnevalone non andrà in scena. Per la tradizionale settimana di avvenimenti che conduce al clou della sfilata, prevista proprio nel pomeriggio di Carnevale, se ne riparlerà nel 2023. Niente maschere, gruppi e carri colorati in piazza, quindi, sabato 5 marzo; niente versione light come quella che ha scelto di organizzare la città di Oggiono per il sabato precedente: Palazzo Bovara e Ltm (Lecchese Turismo Manifestazioni) hanno scelto di percorrere un'altra strada, lasciando l'iniziativa alle varie comunità dei rioni: troppo poco il tempo per confezionare costumi e costruire i carri.

L'ultima sfilata

Nel pomeriggio del 9 marzo 2019 migliaia di persone festanti scortarono il lungo torpedone del Carnevale di Lecco. Centinaia di figuranti, come da tradizione, sfilarono lungo il percorso disegnato in città, partito dal viale Turati e arrivato in piazza Garibaldi, dove si tennero anche le premiazioni dei carri e dei gruppi più belli. Ad aggiudicarsi i premi, consegnati da Re Resegone Mario Servillo e Regina Grigna Maria Michela Giusto, coadiuvati dal Gran Ciambellano Abele Cendali, furono Valmadrera (miglior carro a tema irlandese) e dell'Oratorio San Francesco di Lecco (miglior gruppo, "Piove... Che Dio la manda!").

Gli ultimi regnanti

Nel 2020, invece, il sopraggiungere del Covid-19 stoppò un'edizione in rampa di lancio: furono Chiara Frigerio, Riccardo Perego e Giancarlo Perucchini (Granciambellano) a venir scelti come regnanti, con tanto di presentazione organizzata all'interno della Canottieri Lecco. Da lì in poi tutto è cambiato, anche la tradizione.