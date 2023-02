Maschere e coriandoli, che spettacolo la Festa di Carnevale ad Abbadia

Un successo la Festa di Carnevale 2023 organizzata dall'Oratorio Piergiorgio Frassati, dalla Parrocchia di San Lorenzo e dal Comune di Abbadia Lariana.

Centinaia di persone, fra bambini e genitori, hanno partecipato alla manifestazione andata in scena nel primo pomeriggio di domenica 19 febbraio.

Il corteo ha preso vita in oratorio, dove si è svolto il Truccabimbi, ed è proseguito sul lungolago (passando per la chiesa, giungendo fino al Parco di Chiesa Rotta e ritorno) con arrivo nel giardino antistante la canonica del parroco Don Fabio Molteni. Qui è andato in scena un momento di animazione seguito da una merenda per tutti i bimbi preparata dai volontari.

Travestimenti, costumi sgargianti e maschere hanno regalato una bella atmosfera, tipicamente carnevalesca, che negli ultimi anni era venuta a mancare a causa delle restrizioni per la pandemia.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)