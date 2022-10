Valmadrera: si rifà la casa abbandonata di via Fontana. Nasceranno dei parcheggi

Convenzione approvata tra il Comune di Valmadrera e l'impresa che rifarà la casa abbandonata di via Fontana. I lavori di ristrutturazione permetteranno la nascita anche di alcuni parcheggi in quella zona, storicamente sofferente da quel punto di vista. Tramite la delibera dello scorso 29 settembre, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità lo schema di convenzione con la Società Valsecchi Costruzioni srl di Mandello del Lario, che riguarderà l'immobile sito in via Fontana, 1, rintracciabile all'angolo tra via Stoppani e via Fontana.

La Convenzione regolamenta gli impegni della Valsecchi Costruzioni per gli interventi progettuali d'interesse pubblico. L'azienda del Basso Lago si è impegnata a realizzare a proprio carico alcune opere di urbanizzazione primaria, ovvero la sistemazione delle porzioni di via pubblica vicine all'area dell'intervento, con la posa di un nuovo strato bituminoso, per una superficie di 328,87 metri quatri, di cui 309,09 relativi alla sede viaria già esistente e 19,78 metri quadri relativi all’allargamento stradale.

Inoltre è prevista la realizzazione di tre posti auto e la relativa area di manovra per una superficie di complessivi 72 metri quadri. Si chiude con la cessione gratuita al Comune di Valmadrera dell’area complessiva di 91,78 metri quadri, di cui 19,78 come allargamento stradale su via Stoppani nella zona antistante gli ingressi al parcheggio e altri 72 metri quadri come parcheggio pubblico.