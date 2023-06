Ricerca perdite, interruzioni notturne del servizio idrico a Casatenovo

Ricerca perdite notturne con interruzioni del servizio idrico a Casatenovo. I lavori si svolgeranno dalle ore 23 di oggi, mercoledì 21 giugno alle 6 di domani, giovedì 22. "Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, Lario Reti Holding effettuerà delle operazioni straordinarie di monitoraggio e ricerca perdite sulla rete idrica del comune di Casatenovo" - conferma in una nota la società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato nei comuni della provincia di Lecco.

In ampie zone del territorio comunale verrà progressivamente interrotto il servizio al fine di effettuare i test per monitorare lo stato della rete idrica, mappare eventuali perdite e successivamente consentire di programmare gli interventi di efficientamento della rete. "Le attività sono state programmate in ore notturne per ridurre al minimo i disservizi nella distribuzione idrica e si inquadrano nelle opere di ricerca perdite finanziate dai fondi del Pnrr".