Il Caseri di Lecco fa settant'anni di storia: festa grande in via Seminario

Traguardo importante per il Caseri Abbigliamento di Lecco. Lo storico negozio di vestiti di via del Seminario ha festeggiato il settantesimo anno di vita. Ad accogliere autorità e clienti nella mattinata di domenica 20 novembre, presso il negozio nel rione di Castello, sono stati Cristian e Stefano insieme ai genitori Gianni e Franca. Hanno portato il loro saluto il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva, il past president Peppino Ciresa e il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva. Presente alla piccola cerimonia - con taglio della torta e brindisi - anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni che ha portato i saluti a nome della città.

Caseri Lecco: la storia

(dal sito ufficiale)

Nel 1947 una coppia di giovani sposi, Agenore e Maria Caseri, iniziò a esporre la propria merce nei mercati di Lecco, Mandello del Lario, Calolzio e Valmadrera. Erano gli anni del dopoguerra, giravano pochi soldi e gli indumenti più richiesti erano i pantaloni da lavoro, le divise ma anche i capi in pelle della Moto Guzzi.

Poi arrivarono i primi due figli e la signora Maria non poté più seguire il marito nelle varie piazze.

Sorse così nel 1952 in via Seminario a Castello, il negozio di abbigliamento della famiglia Caseri, un marchio che da settant’anni veste i lecchesi.

Il segreto del successo di questa famiglia si cela in una scommessa fatta settant’anni fa dal signor Agenore. La moglie avrebbe gestito il negozio, lui invece avrebbe continuato a girare per i mercati. In questo modo aumentava la possibilità di trovare sempre nuova clientela. Nel 1956 l’esercizio commerciale traslocò sempre in via Seminario, ma 50 metri più avanti al numero civico 26. qui infatti i due coniugi avevano messo su casa. Così al pian terreno sistemarono il negozio e al primo piano la loro abitazione. La famiglia si era infatti allargata: dopo Lella, nata nel 48 e Gianni l’anno seguente, nel 1956 arrivò anche Marisa. I tre ragazzi iniziarono fin da piccoli a girare per il negozio che divenne la seconda casa.

Gianni Caseri aveva 14 anni quando cominciò a lavorare in negozio, poi nel 1973 il matrimonio con Franca, così anche lei si buttò in questa avventura. Poi nacquero Cristian e Stefano che ad oggi continuano la tradizione di famiglia.