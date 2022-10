Unire l'utile al recupero ambientale: la sfida con la canapa nei boschi di Vendrogno

Da vigneto a canapaio. La sfida di CBD Lake Farm, impresa partita formalmente nel 2020 e materialmente nel 2021, è chiara: affiancare l'utile di un'attività imprenditoriale a un progetto di recupero ambientale sulla sponda lecchese del Lario. La zona prescelta è stata quella rintracciabile tra i boschi della frazione bellanese di Vendrogno, terreni dedicati alla coltivazione delle viti. Ma, attraverso “una selezione genetica accurata”, è stato possibile convertire il tutto in un produttivo campo di canapa, una farm che beneficia di una zona particolarmente indicata grazie alla composizione del terreno sottostante.

La sfida di CBD Lake Farm: cannabis e recupero ambientale

Tra i punti di forza dell'attività, sbarcata sul web con un proprio e-commerce, vi sono anche l'aria che arriva dal lago e dai monti, oltre all'acqua di sorgente al sole, ovviamente, che in quel preciso punto d'estate sembra non calare mai, visto che quella zona è nota per essere quella esposta per il più lungo tempo ai raggi solari. Sui vecchi terrazzamenti le piante sono cresciute in maniera rigogliosa, senza uso di fertilizzanti e pesticidi chimici, anche durante l'ultima stagione e il raccolto è avvenuto poche settimane fa. Si è passati, quindi, alla pulizia manuale delle infiorescenze e alla fase di essiccazione.

“Il nostro intento è produrre prodotti di alta qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, raccontano Alberto, Giovanni e Alessandro, ideatori e coltivatori che hanno messo in piedi l'attività imprenditoriale. Nel loro passato c'è una lunga esperienza con canapai, cannabis club, coffeshop e coltivatori sparsi per il mondo, una formazione ad ampio raggio che ha visto la propria sintesi in quello spazio di verde made in Lecco. Contadini, come da millenaria tradizione italiana, attivi in un settore che si sta via via aprendo maggiormente al mercato anche grazie alla recente promulgazione delle prime leggi sulla liberalizzazione.