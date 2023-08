Statale Briantea: si posa il nuovo asfalto, chiude la strada

Si lavora sulla Strada Statale 36. Da lunedì 21 a venerdì 25 agosto per consentire il ripristino della pavimentazione nella rotatoria sulla statale 342 “Briantea” a Nibionno, è prevista la chiusura al traffico della rampa di uscita dalla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in direzione Nibionno (km 33). La circolazione proveniente da Milano e diretta sulla SS342 potrà effettuare inversione di marcia allo svincolo di Bosisio Parini (km 39,300) reimmettendosi in direzione sud con uscita a Nibionno.

In questo caso la limitazione sarà attiva tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo.

Gli altri lavori in provincia di Lecco

Anas ha programmato il ripristino notturno della pavimentazione in tratti saltuari e in corrispondenza delle rampe di svincolo della statale 342 Dir/A “Asse Interurbano di Bergamo” e della limitrofa SS470 Dir “della Valle Brembana”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 21 e fino a venerdì 25 agosto è previsto il restringimento di carreggiata lungo l’Asse Interurbano (SS342 Dir/A) nel tratto compreso tra il km 0 e il km 4,700 con chiusura al traffico delle rampe di uscita da Bergamo e Lecco in direzione Dalmine. Durante i lavori a circolazione proveniente da Bergamo e Lecco potrà utilizzare in uscita lo svincolo di Curno procedendo su via Curnasco e via Enrico Fermi fino a immettersi sulla SS470 Dir.

Sempre tra lunedì 21 e venerdì 25 agosto i lavori interesseranno le rampe di uscita dalla SS470 Dir “della Valle Brembana” (km 8) in direzione Bergamo e Lecco. La viabilità proveniente da Villa d’Alme e diretta sulla SS342 in direzione Lecco e Bergamo potrà uscire allo svincolo di Ponte San Pietro percorrendo via Enrico Fermi e via Curnasco fino a immettersi sulla SS671.

Al fine di contenere i disagi al traffico le lavorazioni saranno eseguite nella sola fascia oraria 20:00 – 6:00.