Solo 8 bambini iscritti al prossimo anno scolastico: chiude l'asilo di Crebbio

Carenza di iscrizioni, l'asilo di Crebbio è destinato a chiudere. A comunicarlo è il parroco di Abbadia Lariana, don Fabio Molteni, che all'esterno della struttura ha affisso una nota in cui si rivolge alla cittadinanza con un messaggio purtroppo negativo.

"La parrocchia Sant'Antonio, gestore della Scuola dell'infanzia di Crebbio, ha concordato e definito la volontà di cessare l'attività scolastica alla fine del corrente anno scolastico 2022/2023 e comunque entro il 30/06/2023 - si legge nell'avviso del parroco - Le motivazioni che hanno portato a questa dolorosa decisione sono quelle già espresse in altri momenti dedicati al problema in oggetto, e cioè: la drastica diminuzione delle iscrizioni raccolte per l'anno scolastico 2023/2024: solo 8 bambini, e il calo costante delle nascite che non permette di prevedere miglioramenti nei prossimi anni; la conseguente impossibilità di svolgere un'attività didattico-educativa adeguata e produttiva per un così esiguo numero di bambini; una situazione economico-finanziaria già ora molto preoccupante che peggiorerebbe in modo esponenziale qualora si proseguisse l'attività scolastica con le prospettive di iscrizioni sopra illustrate".

"Le famiglie si rivolgeranno ad Abbadia e Mandello"

Tutte motivazioni che portano a una logica e inevitabile conclusione. "Questi elementi sono stati condivisi sia con gli Uffici Scolastici della Curia di Como che con l'Ufficio scolastico provinciale - settore scuole non statali - di Lecco, che hanno preso atto della decisione adottata dalla Parrocchia. Siamo certi che le Scuole dell'infanzia presenti sul territorio (Abbadia e Mandello), scuole paritarie con analoga ispirazione cristiana e facenti parte del progetto educativo proposto dalla Fism di Lecco, possano accogliere e fornire un adeguato servizio alle famiglie dei bambini che finora hanno frequentato la nostra Scuola dell'infanzia. Si resta comunque a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento" conclude don Fabio.