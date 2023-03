Rilievi con il laser in galleria, chiude tratto della Bellano-Taceno

La Sp62 della Valsassina chiude almeno per un giorno. È in corso infatti una serie di interventi di riqualificazione dell'infrastruttura viaria della Provinciale 62, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Sp 67 dell’Alta Valsassina e Valvarrone in Taceno e l’intersezione con la SS754 Parlasco-Bellano in località Pennaso di Bellano.

La società che si occupa dei lavori ha richiesto la chiusura al transito del suddetto tratto stradale per consentire il rilievo con tecnologia laser scanner delle gallerie esistenti, per la tutela degli operatori e dei veicoli in transito.

Per questo motivo la Provincia di Lecco ha disposto, con ordinanza n° 12, la chiusura totale al transito della Sp62 nel tratto Taceno-Portone, tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (loc. Portone di Bellano), per la giornata di venerdì 10 Marzo 2023 dalle ore 09 alle ore 15.30, e comunque sino al termine dei rilievi in galleria. Le alternative viabilistiche consentono il collegamento stradale tra la Valsassina e gli abitati posti sulla Riviera/SS36.