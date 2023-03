Chiuso un pezzo del cimitero monumentale. Martedì 28 marzo il sindaco Mauro Gattinoni ha adottato un'ordinanza urgente per procedere con la chiusura dell'ala est del camposanto cittadino “per consentire di intervenire sullo stato di degrado avanzato rilevato nella porzione in oggetto”: per questo motivo “è interdetto il transito e l'utilizzo fino all'adozione di tutti i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza”.

Cimitero a rischio crollo: chiude l'ala est

Il 26 settembre 2022 si è proceduto all’affidamento del servizio di redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Intervento di risanamento conservativo del Cimitero Monumentale di Lecco" al raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo mandatario Studio di Architettura Spreafico, con sede a Sirone, persona dell’architetto Roberto Spreafico, e ai mandanti ing. Carlo Francesco D’Alessio, ing. Francesco Vito, geologo Simone Scola e archietto Enrico Albini.

Il servizio di cui prevedeva, tra l’altro, “lo svolgimento di una serie di attività propedeutica alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica fra cui anche le necessarie indagini conoscitive riguardanti le condizioni strutturali dei fabbricati”. Il 28 marzo, ieri, il raggruppamento incaricato ha trasmesso tutta la documentazione progettuale dello studio di fattibilità tecnico-economica in oggetto.

Proprio sulla base dell'elaborato “viene indicato come l’ala est del Cimitero Monumentale risulta essere in uno stato di degrado avanzato. In particolare, al piano interrato, è possibile rilevare pressoché ovunque macchie di umidità, esplosione e distacco parziale dell’intonaco sulle pareti e all’intradosso dei solai e fessurazioni e distacchi della pavimentazione di rivestimento estradossale degli stessi”.

Non solo: “Lo stato avanzato di degrado e corrosione degli elementi metallici, che sostengono le voltine in muratura del solaio, ne ha causato, nel corso degli anni, un aumento di volume in tutte le direzioni. La corrosione delle travi metalliche è risultata a uno stato avanzato anche nei punti di appoggio delle stesse. In alcune situazioni la riduzione così palese delle caratteristiche geometriche e soprattutto meccaniche della sezione resistente, così come rilevata, "può generarne un collasso improvviso e senza più fasi intermedie"”. Nella relazione viene indicato come sia “difficile non ritenere che la situazione rilevata sia diffusa in tutta l’ala est del manufatto”. Motivi, questi, che hanno portato alla decisione dell'amministrazione fino alla messa in sicurezza.