Varenna è un paese per ricchi: è il quinto comune d'Italia

La perla del Lario è un posto per ricchi, il quinto Comune in Italia. Milano è il comune più ricco d'Italia tra quelli capoluogo di provincia, mentre il più ricco in assoluto è Lajatico (Pisa), che spesso contende con Basiglio (Milano) questa speciale classifica, basata sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef. L'ufficio studi dell'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre (Cgia) ha reso noto la classifica annuale dei comuni italiani sulla base delle dichiarazioni del 2021.

Nello specifico, i quasi mille contribuenti di Lajatico hanno dichiarato, in media, 54.700 euro, dovuti soprattutto all'illustre residente Andrea Bocelli. Al secondo posto Basiglio con 49.300 euro. Medaglia di bronzo per Portofino (Genova) con più di 45mila euro. Dopo il quarto posto di Bogogno (Novara) troviamo ancora la Lombardia: la nostra Varenna, Cusago (Milano), Torre d'Isola (Pavia) e Galliate Lombardo (Varese). Pino Torinese e Pecetto Torinese chiudono la top ten.

Montevecchia e Imbersago nella top 50

Dunque Cusago è sesta, con 41.100 euro di reddito medio dichiarato. La cittadina nell'hinterland sud-ovest di Milano è spesso stata sul podio, insieme appunto alle "solite" Basiglio e Lajatico. Al dodicesimo posto, invece, Milano, dove i 974.592 cittadini che hanno presentato la dichiarazione hanno guadagnato, in media, 37.189 euro a testa. Gli altri comuni della provincia di Lecco a presenziare sono Montevecchia (28°, 33.124 euro su 1.960 contribuenti) e Imbersago (44°, 31.518 euro su 1.879 contribuenti), lì dove ha casa Massimo Moratti.

Secondo la Cgia di Mestre, la classifica mostra "segnali di impoverimento anche al nord". Ne è la prova che, tra i 50 comuni più poveri, 11 si trovino nel settentrione, un numero più alto del solito. E sono del nord gli ultimi sei comuni in classifica: si tratta di piccoli centri di montagna che, tra l'altro, risentono del pluridecennale spopolamento e invecchiamento della popolazione.