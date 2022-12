Musica, aiuto alla ricerca e borse di studio: al Cenacolo il ritorno del concerto di Natale dell'Avis

Tre anni dopo l'ultima volta, riecco il tradizionale concerto di Natale dell'Avis Lecco. Il Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini ha ospitato i giovani delle classi a indirizzo musicale della scuola media "Antonio Stoppani" che compongono l'orchestra: una serata apprezzata dalla cittadinanza, giunto alla diciassettesima edizione, organizzato in sinergia con Telethon e con il patrocinio del Comune di Lecco, rappresentato in sala dal sindaco Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, e dall'assessore comunale Emanuele Torri. Presente anche Marina Ghislanzoni in rappresentanza del Provveditorato di Lecco.

I giovani musicisti, reduci dal gemellaggio con le città di Igualada e Sondrio, hanno aperto il momento suonando le note del capolavoro “What a wonderful world” di Bob Dylan, suonando poi “Jingle Bell Rock”, “Astro del ciel”, dirette dalla professoressa Cristina Pricca, “Il Postino”, “Let it snow”, dirette dal professor Davide Curiale, “O holy night”, “Last Christmas”, dirette dalla professoressa Elena Filippini, “Jingle Bells”, “Oh Happy Days”, dirette dalla professoressa Elena Tartara, e chiudendo con le classi unite per “If every day could be Christmas day”, diretta dalla professoressa Cristina Pricca e proposte due volte al pubblico intervenuto.

Avis Lecco: borse di studio a tre giovani

“L’Avis è dono, vuol far parte del tessuto sociale di Lecco partecipando alla vita sociale della città. Per questo collaboriamo con il Comune, Telethon e abbiamo in cantiere tante altre iniziative”, ha ricordato il vice presidente di Avis Lecco Vincenzo Russo prima di consegnare le borse di studio a Lorenzo Fumagalli e Marco Melzi, presenti in sala. I due ragazzi si sono distinti all’esame di maturità e proseguiranno gli studi universitari.

“Chiediamo di dare una mano agli 8 milioni di bambini che ogni anno nascono con una malattia genetica rara, è un dovere morale di tutti fare la propria parte. Lo Stato nella ricerca investe veramente poco, diventa importante il contributo di tutti: la speranza c’è, può diventare concreta per altre 30 malattie rare. La promessa l’abbiamo fatta 31 anni fa: ci fermeremo solo quando avremo messo la parola cura a fianco dei nomi delle malattie rare”, ha rammentato Renato Milani, presidente di Telethon Lecco facendo presente la messa in vendita dei panettoni natalizi iniziata ormai da qualche settimana.

“I nostri ragazzi ci hanno fatto emozionare dopo vari anni, veramente una bella serata”, ha analizzato brevemente Elisa Lombardo, vicepreside dell'istituto "Stoppani".

“Prima di fare il sindaco, quando avevo 15 anni sono stato a Igualada a suonare e sentire che ripercorrete queste esperienze meravigliose... - ha riavvolto il filo dei ricordi il sindaco Mauro Gattinoni -. La musica è importante, non solo come intrattenimento ma anche a livello educativo su due fronti: l’ascolto di chi si ha vicino e l’ascolto rivolto all’accordo, cose che vanno educate in un mondo che ha imparato ad avere gli hater e chi grida più forte. La potenza educativa della musica è qualcosa in cui bisogna sempre investire”.

“Dopo tre anni festeggiare insieme è una grande opportunità - gli ha fatto eco l'assessore Emanuele Torri -. Il talento di questi ragazzi ha permesso di vivere una serata di musica straordinaria, la “Stoppani” è una certezza sotto questo profilo. Il 2023 spero che ci regali la pace, come prima cosa”.

“La musica è arte e l’arte educa al bello della vita”, ha invece chiosato Marina Ghislanzoni del Provveditorato di Lecco in chiusura di serata.