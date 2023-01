Emozioni di inizio anno in musica con la banda Santa Cecilia

Il Corpo musicale di Barzio, ancora una volta, non ha deluso le aspettative offrendo al pubblico un concerto di Capodanno indimenticabile. Domenica sera, sotto la direzione del maestro Iose Ratti, la banda Santa Cecilia ha eseguito musiche capaci di affascinare la platea, proponendo una selezione di brani di soli compositori italiani: Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Romualdo Marenco, Ennio Morricone sono stati i protagonisti della serata sino ai compositori contemporanei come Flavio Bar, Marzo Marzi, Donald Furlano.

Il concerto di Capodanno del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio è rientrato nella più ampia rassegna "Suoni di Banda", presentata dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco, realizzata con il contributo del Fondo Arti dal Vivo e sostenuta dai comuni soci di Lario Reti Holding, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Acinque Energia. Il tutto con l’obiettivo di valorizzare la realtà della banda e la sua funzione sociale.

L'evento all'interno di "Suoni di Banda", rassegna con protagoniste anche le bande di Mandello e Oggiono

"Suoni di Banda" vede protagonisti alcuni fra i più antichi sodalizi musicali della provincia di Lecco: la Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Lecco-San Giovanni, fondata nel 1809, il Corpo musicale “Santa Cecilia” di Barzio fondato nel 1887, il Corpo musicale mandellese di Mandello del Lario, la cui esistenza è documentata dal 1770, e il Corpo musicale “Marco d’Oggiono” di Oggiono, nato nel 1856.

"Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni e ai nuovi progetti da realizzare, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide... - ha detto il presidente Mario Tagliaferri, chiudendo il concerto e ringraziando i partecipanti - L’augurio che ci facciamo è che sia un anno pieno di musica, arte, passione, di successi piccoli o grandi che siano… per tutti voi, per tutti noi! Ma soprattutto anche un anno di pace.

"Un pensiero riconoscente va anche a La Design e a B Sound che hanno curato la parte grafica e le luci audio dello spettacolo, a Onda Viaggi che ha permesso di offrire il servizio bus gratuito, alla ditta Vallini e Castagna oltre all’Azienda Agricola Plati Graziano per l'allestimento del palco. E poi ancora a Simone Pozzoni per il supporto tecnico alla messa in diretta sui canali social del concerto e a Marco Ganassa per le fotografie".