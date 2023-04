Mauro Lanfranchi è in gara in Toscana. Il noto fotografo lecchese partecipa al concorso dell’Orto e Museo Botanico di Pisa dell'Ateneo dell’Università di Pisa che si chiuderà alle ore 10 del prossimo 7 maggio: lo splendido scatto realizzato qualche anno fa ai Piani di Artavaggio è stato selezionato dall'apposita commissione e inserito tra le 30 istantanee arrivate in finale. Per dare il proprio voto si può cliccare "like" su Facebook e/o su Instagram.

La premiazione è stata fissata per il prossimo 18 maggio, giorno internazionalmente riconosciuto per essere il Fascination of Plants Day. Le foto sono attualmente esposte in una mostra installata all'interno del Museo Botanico. Lanfranchi punta sui Crocus frammisti a scille.