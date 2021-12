Confcommercio chiude il 2021: “L'emergenza non è ancora finita. Comuni, aiutateci”

Un bilancio interno che tiene, ma l'emergenza prosegue dopo lo stop del 2020. Sono i due dati fondamentali che emergono dal momento conviviale che ha chiuso il 2021 di Confcommercio Lecco. L'associazione “si è confermata un punto di riferimento”, come spiegato dal presidente Antonio Peccati, e “c'è una timida ripresa nell'attività”, ma è da far presente che “non bastano pochi mesi positivi per bilanciare due anni di crisi e difficoltà. I limiti, come il super green pass, permangono e chiediamo l'aiuto dei Comuni perchè l'emergenza non è finita”.

Guardando alla città capoluogo, tra gli oggetti del contendere c'è la tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico (Tosap), sospesa nel 2021 ma di nuovo data per operativa con l'avvento del nuovo anno. “Le amministrazioni devono continuare a sostenere il commercio e i commercianti, ce n'è ancora un gran bisogno. Speriamo che venga accolto l'appello della Fipe”, relativo proprio alla proroga dell'esenzione dal tributo. Guardando ai numeri, la massa degli associati è aumentata di 40 imprese rispetto al 2020; erogati 137 corsi per un totale di oltre mille ore di formazione in favore di 1.125 persone.

Il fondo di Garanzia di Confcommercio

Un importante supporto economico l'ha certamente dato il Fondo di Garanzia istituito in piazza Garibaldi, strumento vitale per accedere al credito: “Le banche hanno allungato le scadenze relative a mutui e prestiti - ha spiegato Angelo Belgeri, presidente del Fondo -, motivo per il quale il nostro ufficio ha dovuto gestire una grande mole di lavoro per via della sottoscrizione di tutte le garanzie prolungare. Lo sforzo sta proseguendo tutt'oggi e il bilancio va stilato settimanalmente”. I numeri: 280 pratiche, 17 milioni di garanzie e 10 milioni erogati dalle banche.

Chiusura affidata a Maurizio Macaione, direttore del Fondo: “I prodotti che abbiamo messo sul mercato sono incrementati. Abbiamo 36 soci in più e abbiamo sostenuto la partenza di 26 start up del nostro territorio mediante la concessione delle garanzie”.