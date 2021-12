La solidarietà vola da Valmadrera in Perù con 240 quintali di viveri

È andata a buon fine l'operazione della parrocchia di Sant'Antonio Abate a Valmadrera in Perù. La missione diocesana di Pucallpa è stata raggiunta da un container carico di beni di viveri raccolto grazie al contributo della comunità valmadrerese e di altre (Proserpio, Cassano Magnago, Acquate, Bonacina, Olate, Gruppo Mati Grosso Valtellina) nonché di vari supermercati.

Il carico era stato preparato il 9 dicembre a Valmadrera da un gruppo di volontari dell'Operazione Mato Grosso: 240 quintali di beni alimentari tra cui pasta, riso, prodotti a lunga conservazione. Ora don Tommaso Nava, responsabile della missione, potrà prepararsi al suo primo oratorio feriale di gennaio.

Le iniziative in parrocchia

L'idea di inviare i viveri era stata lanciata lo scorso 17 ottobre durante un musical in parrocchia e si era concretizzata una settimana più tardi con la festa di saluto, nonché il 14 novembre per un raccolta viveri tra le vie di Valmadrera a cura dei ragazzi dell'oratorio. Oltre ai 240 quintali di cibo, sono stati raccolti 10mila euro per coprire i costi di spedizione e donare alla missione di don Tommaso la differenza.

"Don Tommaso lascerà Lima, dove sta studiando la lingua, e raggiungerà Pucallpa proprio per Natale e può darsi che a pochi giorni di distanza arrivi il nostro container" aveva dichiarato qualche tempo fa don Isidoro Crepaldi. Un auspicio trasformatosi in realtà.