Contributi ai borghi storici: 315mila euro per il comune di Garlate

Oltre 7 milioni per valorizzare i borghi storici: fra questi c'è anche Garlate che potrà contare su un contributo di ben 315mila euro. Con questo secondo sostegno, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha dato il via libera allo stanziamento di 7.907.305 di euro necessari a finanziare i 12 restanti Comuni lombardi ammessi alla graduatoria del bando regionale da 60 milioni di euro, con punteggio pari a 60, per la realizzazione di interventi finalizzati a riqualificare i borghi storici.

"La misura adottata - ha spiegato Foroni - dimostra ancora una volta la grande attenzione che riserviamo al territorio lombardo nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto urbano. Regione Lombardia ha dunque mantenuto le sue promesse, mettendo a disposizione ulteriori risorse per i restanti Comuni finanziabili, prova dello straordinario sforzo economico per poter valorizzare i nostri Comuni e renderli più attrattivi sotto il profilo culturale".

"Vogliamo avviare processi virtuosi per il recupero urbano - ha concluso l'assessore Foroni - che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei territori duramente provati dall'emergenza Covid-19".

I 12 Comuni finanziati suddivisi per provincia

BERGAMO

Almenno San Bartolomeo 931.000 euro

Endine Gaiano 420.000 euro

Gandino 770.000 euro

Mapello 1.000.000 euro

Paladina 185.000 euro

Roncobello 1.000.000 euro

BRESCIA

Gargnano (BS)850.000 euro

Sale Marasino (BS) 345.000 euro

LECCO

Garlate 315.000 euro

MANTOVA

Bozzolo 1.000.000 euro

Gazzuolo 1.000.000 euro

VARESE

Angera 1.000.000 euro.