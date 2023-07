Il futuro dell'energia sostenibile si studia a Varenna

Prende il via il 17 luglio a Varenna, a Villa Monastero, il settimo corso della Scuola Internazionale sull'energia "Global challenges for energy sustainability" (Sfide globali per la sostenibilità energetica). Si tratta del settimo di una serie di corsi che la Società italiana di fisica e la Società europea di fisica organizzano congiuntamente con cadenza biennale a Varenna.

Il mondo è impegnato nella sfida di una rapida decarbonizzazione della sua economia per cercare di controllare il riscaldamento globale. Lo scopo principale della Scuola sull'energia è quello di affrontare il tema di come l'innovazione nel settore energetico e l'integrazione di diverse tecnologie possano contribuire a questo obiettivo. La decarbonizzazione richiede un portafoglio di opzioni in cui le energie rinnovabili dovranno fornire la parte del leone, ma saranno necessarie altre tecnologie come il nucleare e la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Qualsiasi dibattito sulla politica energetica richiede una comprensione di base dell'intero settore energetico. È responsabilità collettiva degli scienziati, e in particolare dei fisici, garantire che tale comprensione di base permei il dibattito politico.

Tutti i temi trattati

Promosso dai professori Luisa Cifarelli (Università di Bologna) e Francesco Romanelli (Università di Roma Tor Vergata), il corso tratterà tutti gli aspetti di fisica che hanno rilevanza per le tecnologie di produzione, conversione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, per l'efficienza e il risparmio energetici. Le lezioni, che saranno tenute da esperti nei vari campi, illustreranno le problematiche e le potenzialità di tutte le principali fonti energetiche e le connesse attività di ricerca & sviluppo per il loro pieno utilizzo. Saranno anche trattati temi climatici e ambientali.

Il Corso costituisce un'importante occasione di discussione, di approfondimento e di alta formazione nella fisica dell'energia, con uno sguardo all'immensa sfida che l'umanità deve fronteggiare: come reperire e assicurare le risorse energetiche per sostenere la crescita e lo sviluppo economico dei Paesi siaa sviluppati sia in via di sviluppo, garantendo allo stesso tempo la protezione dell'ambiente. Si tratta di una sfida i cui aspetti scientifici, economici, sociali, culturali e politici non possono essere affrontati seriamente e consapevolmente dalla prossima generazione di scienziati senza una base conoscitiva quanto più ampia e corretta possibile dei problemi dell'energia in tutte le sue forme.

Il Corso è sponsorizzato da Istituto nazionale di fisica nucleare, Gran Sasso science institute, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Europhysics letters, Enea, UniverLecco.