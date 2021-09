Un nuovo defibrillatore per Vercurago: attiva la postazione di piazzale Figini

Un passo per rendere ancor più sicura la Ciclovia dei Laghi. Sabato 11 settembre abbiamo inaugurato ufficialmente la postazione pubblica del defibrillatore a Vercurago in piazzale Figini. L'Associazione Centro Coordinamento Radio Soccorso C.C.R.S. “ringrazia il Sindaco gli Assessori e consiglieri del Comune e i Lions Club Val San Martino per la loro presenza e il supporto dato in particolare per credere nel progetto che stiamo portando avanti”.

Si tratta del quarto Dae installato lungo il percorso con il Progetto Ciclovia dei Laghi Cardioprotetta. Il primo è stato posizionato a Lecco, poi l'attenzione si è spostata su Garlate e Pescate. Il progetto ha preso il via nel 2015 da un'idea dello stesso C.C.R.S. che ha trovato il patrocinio Gratuito di Areu, oltre che dei comuni di Lecco, Calolziocorte, Garlate, Olginate, Pescate e Vercurago.

I primi 3 defibrillatori sono stati acquistati grazie alla lotteria del cuore, con l'aiuto di Cittadini e Aziende fra i quali O.M.R.A. di Lecco, Camping Rivabella, Le Officine di Pescate, Unione Artigiani, Mangilli di Lecco e altre realtà ancora.

L'aiuto dei Lions

“Purtroppo da 2 anni abbiamo preferito non fare più la lotteria e abbiamo anche evitato di chiedere aiuti alle Aziende - spiega il Centro Coordinamento Radio Soccorso -, ci sono venuti in aiuto i Lions Club della Val San Martino donandoci questa postazione messa a Vercurago e quella installata a Erve, la prima del Progetto Monti Protetti (località remote) installato sulla salita per il Magnodeno che a breve innagureremo. I progetti ripartiranno anche sulla formazione che fino a oggi, prima della pandemia, ci hanno permesso di preparare circa 150 persone sulle manovre salvavita e sull utilizzo del Dae grazie alle Associazioni di Pubblica Assistenza Anpas Cri Croce Bianca Fvs e all'Att 118 di Lecco e Como. Ovviamente servirà sempre l'aiuto dei cittadini e la loro presenza, delle Aziende dei nostri volontari e degli enti”.