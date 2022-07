A Dervio arriva l'area sgambamento per gli amici a quattro zampe

A Dervio arriva l'area cani. Dopo lo spazio dedicato ai quattro zampe inaugurato tre anni fa sul lago, il comune altolariano inaugura - sabato mattina alle ore 10 - anche un'area sgambamento per i migliori amici dell'uomo. La struttura si trova in via Lungolago degli Ulivi.

"La creazione di un'area destinata agli animali era attesa da tanti anni e si è scelto un terreno che di fatto era inutilizzato così da non toccare aree già a servizio della comunità" commenta il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

Nasce l'area "Teresita"

L'area, ribattezzata simpaticamente 'Teresita', rispetta tutte le norme vigenti per la sicurezza degli animali e delle persone, sono presenti anche i contenitori per le deiezioni e le panchine per i proprietari dei cani. La struttura è dotata di doppio accesso per evitare la fuga dei cani durante l'accesso, inoltre all'interno dello spazio è collocato, anche se non obbligatorio, un cancello che consente di dividere in due l'area cani così da poter far accedere contemporaneamente anche animali mordaci e che hanno difficoltà a stare con altri cani. È stato predisposto un apposito regolamento per fare in modo che l'utilizzo dello spazio sia gestito in modo condiviso e senza problematiche.

"Servizio per residenti e villeggianti"

"L'obiettivo di questa area cani - spiega il vicesindaco Luca Mainoni - è quello di offrire un servizio adeguato sia ai residenti sia ai villeggianti. Questo permetterà di poter far correre i cani in sicurezza: abbiamo una lunghezza di 70 metri, questo consente all'animale di sgambare. Inoltre sono state posizionate due fontanelle così da non avere problemi anche durante la stagione calda".