Dervio, "nessun esproprio per il peduncolo sulla SS36": la lettera inviata da Anas

Prosegue a Dervio la discussione sulla questione dei presunti espropri legati al peduncolo sulla SS36. Il sindaco Stefano Cassinelli ha risposto alle accuse del gruppo di minoranza rendendo nota la lettera giunta da Anas.

"Si pubblica, per opportuna conoscenza e chiarezza, la lettera inviata da Anas al Comune di Dervio in data 22 agosto 2023 in cui Anas garantisce che 'non prevede alcun esproprio di edifici/abitazioni' - spiega Cassinelli - Dalla missiva di Anas si evince che, come affermato dal Comune, non era stato inviato il progetto definitivo al Comune stesso tanto che Anas scrive: 'la presente comunicazione vale come trasmissione e deposito di progetto definitivo presso gli uffici tecnici del Comune di Dervio'".

"La verità emerge sempre"

"Unitamente al fare chiarezza questa comunicazione permette, ancora una volta, di dimostrare chi opera per il bene del paese e chi invece vive in una costante campagna elettorale fatta di menzogne - prosegue il sindaco - Ma la verità emerge sempre, magari ha bisogno di tempo, a volte rapidissima come in questo caso, ma viene sempre a galla. Si allega inoltre la lettera che, sempre il 22 agosto, il Comune ha mandato ad Anas, a titolo di osservazioni con vari punti già messi a verbale dal Comune durante la conferenza di servizi e altri emersi dalle richieste dei cittadini. Gli amministratori e gli uffici restano a totale disposizione dei cittadini per ogni chiarimento. Personalmente - ha concluso Cassinelli - ringrazio Anas per la correttezza dimostrata nel risolvere la problematica creatasi".