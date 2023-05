Balbiani confermato presidente degli ottici di Confcommercio. Ecco il direttivo

Nessuna novità per gli organismi direttivi di Assopto Lecco. In occasione dell'assemblea elettiva degli ottici di Confcommercio Lecco - svoltasi nella sede dell'associazione in piazza Garibaldi - sono stati riconfermati sia il presidente che il Consiglio uscenti.

Infatti l'assemblea ha dapprima eletto all'unanimità, alla carica di presidente, Pietro Balbiani, legale rappresentante della ditta Golden Eye di Lecco. Quindi, sempre all'unanimità, i presenti hanno rinnovato la fiducia, anche per il prossimo quinquennio 2023-2028, ai consiglieri uscenti, ovvero Oscar Cattaneo di Robbiate, Rodolfo Manzocchi di Airuno, Paolo Muscetti di Barzanò, Fabrizio Panzeri di Galbiate e Diego Sala di Merate. Tutti si sono resi disponibili all’assunzione della carica.

Il progetto "Eticamente"

Muscetti è stato eletto alla carica di vice presidente, mentre Cattaneo e Sala sono stati designati quali tesorieri di Assopto Lecco. Nel corso dell'assemblea, si è discusso anche in merito al progetto "Eticamente",

movimento tra colleghi all'interno di Federottica, finalizzato a creare un forte legame tra Centri ottici e aziende, attraverso un rapporto che rispetti le regole fondamentali per la distribuzione e la commercializzazione corretta del prodotto.

Il progetto verrà seguito in prima persona da Paolo Muscetti, al quale è stata attribuita la delega ad hoc. Il presidente Balbiani ha infine informato i presenti che il 18 giugno prossimo si svolgerà l'assemblea elettiva di Federottica, a cui prenderà parte anche Assopto Lecco.