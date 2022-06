Valmadrera: in piazza Citterio arrivano (in regalo) i nuovi dissuasori

Nuovi dissuasori in arrivo in piazza Monsignor Citterio, centralissima zona di Valmadrera. Come deliberato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Rusconi nel corso della passata settimana, è stata messa nero su bianco l’accettazione della donazione da parte della società Veolia Spa, società leader mondiale nella gestione ottimizzata delle risorse idriche e ambientali con sede nel Milanese, di 20 dissuasori per piazza Monsignor Citterio. La stessa si era dichiarata disponibile a cedere i dissuasordi a titolo gratuito, trattandosi di materiale non utilizzabile nell’ambito delle attività aziendali in corso nella zona di Colico, cantiere per cui erano stati ordinati.

“Gli uffici competenti prenderanno si faranno carico al più presto di tutte le attività necessarie per il ritiro dei dissuasori, il ripristino di quelli danneggiati, procedendo quindi alla sistemazione della piazza per riportarla alla sua situazione originale”, spiega una nota diffusa dal Comune di Valmadrera.