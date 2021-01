Ben 500 regali ai bambini della Fondazione Somaschi grazie alla generosità dei lecchesi

Nonostante il periodo complicato, alla comunità per minori in difficoltà Casa di San Girolamo di Somasca le Feste appena trascorse sono state ricche di gioia. E questo anche grazie alla grande generosità dei lecchesi, che hanno risposto in tantissimi all’appello lanciato dalla onlus per riuscire a donare a Natale un dono desiderato a ciascuno dei piccoli ospiti della struttura. Complessivamente sono stati donati 500 regali, un numero eccezionale, che va ben oltre la wish list creata online dagli operatori della Comunità sulla base dei desideri espressi nelle letterine di Natale scritte dai bambini accolti.

«Vedere la gioia dei nostri bambini e ragazzi scartare doni desiderati e sorprese inaspettate è stato bellissimo, soprattutto in un momento così duro per loro, in cui l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria acuisce il senso di solitudine e abbandono che spesso, purtroppo, li accompagna - afferma padre Piergiorgio Novelli, presidente della onlus - Un grazie di cuore, quindi, a tutti coloro che hanno scelto di aiutarci: ai nostri bambini hanno donato molto più di un regalo, li hanno fatti sentire amati e ascoltati».

Sono oltre 150 i bambini e ragazzi che Fondazione Somaschi ospita nelle sue comunità per minori soli e vittime di situazioni familiari complicate, per lo più in Lombardia, ma anche in Liguria, Piemonte e Sardegna. Soltanto la Casa di San Girolamo di Somasca, al momento, ne accoglie 33.