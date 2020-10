«Elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, la partita è ancora aperta»

Nei giorni scorsi il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Fabrizio Turba aveva denunciato: «Il Governo ha dimenticato i 78 milioni per l'elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco». In merito alla questione interviene ora il Movimento 5 Stelle respingendo la critica e precisando invece che la possibilità di rendere elettrica - e quindi più moderna, efficiente e "pulita" - la linea ferroviaria Como-Lecco non sarebbe affatto tramontata.

«Fortunatamente la partita sulla Como Lecco è ancora aperta - dichiara Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S - Sicuramente ai cittadini poco interessa il rimpallo di responsabilità Stato Regione e credo preferiscano vedere concretizzata l’elettrificazione di una linea strategica per il nostro territorio. Credo che, come non mai, in questa situazione dobbiamo cercare di mettere da parte le contrapposizioni politiche e coordinarci nei lavori per cercare di portare a casa il risultato. Dalle prime interlocuzioni con il Ministero emerge che fortunatamente ci sono spazi di intervento a livello regionale: il Decreto Ministeriale di assegnazione risorse, i 473 milioni del MIT per le infrastrutture legate alle Olimpiadi, non

è ancora stato emanato e quello mostrato in conferenza stampa a Sondrio tre giorni fa è solo una bozza».

Sempre Erba fa sapere di aver ricevuto conferma, a seguito di un confronto con i funzionari ministeriali, del fatto che il dialogo tra Regioni e Ministero sarebbe ancora aperto. «Una prima buona notizia che riapre la partita sulla elettrificazione della linea ferroviaria in questione - incalza il Consigliere regionale di opposizione - La linea è stata inserita nel contratto di programma di Rfi e l’investimento avrebbe trovato copertura finanziaria nei 473 milioni messi a disposizione dal Ministero.

Considerando la forte volontà da parte del territorio di voler veder realizzata tale opera, si apre uno scenario a cui spero l’Assessore Terzi dia presto una risposta positiva, ovvero l’apertura al dialogo con il nostro territorio per formulare una modifica della bozza di Decreto da sottoporre al Ministro delle Infrastrutture per l'approvazione finale. Già giovedì prossimo è prevista la sua presenza in Commissione Regionale Infrastrutture, potrebbe essere l’occasione per un primo confronto costruttivo».

Raffaele Erba ha quindi aggiunto: «Sicuramente un argomento che gioca a favore della Como-Lecco in questa trattativa sta nel fatto che la provincia di Como non ha beneficiato di alcuna risorsa dal miliardo di investimenti, metà regionale e metà statale, per le infrastrutture a servizio delle Olimpiadi».