La canzone di Herman dedicata alla Guzzi ora "parla" anche inglese

Il tributo alla Moto Guzzi è sempre più internazionale. Ermanno Corti, noto e apprezzato musicista lecchese, nel 2021 aveva pubblicato la canzone Un cuore a forma di V con cui celebrava i 100 anni del mito della Moto Guzzi. A distanza di quasi due anni, Corti ha realizzato la versione in inglese, curata da Carlo Guidotti, coautore di diversi brani degli Evil Wings.

Il brano originale è stato scritto insieme all'amico Matteo Brutti, che aveva fornito lo spunto, e inizia con un inconfondibile motore Guzzi che si avvia: musicalmente parlando si tratta di un rock psichedelico a cavallo fra '70 e '80 in cui Ermanno riversa la consueta energia e la sensibilità compositiva che gli appartiene. Gradevole il cambio di ritmo, con aperture melodiche nel ritornello.

"Significato fedele all'originale"

Dal 31 luglio 2023 in tutti gli store è disponibile la traccia anglofona, A V-shaped heart. "Devo ringraziare Carlo, perché tradurre il testo non è stato semplice - spiega Corti - Lui, autore affermato e musicista, ha svolto un gran lavoro nel renderlo cantabile in inglese rimanendo però fedele al significato della versione originale. Mi ha inoltre seguito in sala di incisione anche per la pronuncia".

Come è nata l'idea? "Quando siamo andati in visita alla Moto Guzzi con Matteo, su richiesta dei dirigenti dell'Aquila, abbiamo scoperto quanto il marchio piaccia negli Stati Uniti. La Guzzi è vista con passione in tutto il mondo, per cui ci siamo chiesti: perché non portare il nostro brano a tutte le persone di lingua inglese?"

Il prossimo settembre inizieranno le riprese per il video ufficiale, che dovrebbe essere girato in gran parte sul lago: "Vogliamo far godere dei fantastici scenari del nostro territorio" chiosa Corti.