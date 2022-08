Garlate si prepara per la Festa delle Corti: un tuffo nel passato tra antichi mestieri, folklore e tradizioni

Si è già messa in moto la macchina organizzativa della Festa delle Corti 2022, evento simbolo di Garlate e del territorio lecchese. L'appuntamento è per il weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre lungo le vie del paese. Artigianato, folklore, antichi mestieri, gastronomia locale, musica e spettacoli saranno come sempre gli ingredienti principali di questa festa, giunta alla sua 29esima edizione e sempre in grado di richiamare tantissimi visitatori.

Si inizierà sabato alle ore 18, mentre domenica l'evento entrerà nel vivo già alle 10 del mattino con visite guidate alle storiche e caratteristiche corti di Garlate. A mezzogiorno si apriranno i punti ristoro, con le iniziative che si ripeteranno nel pomeriggio fino allo spettacolo pirotecnico serale a chiusura della festa.

La manifestazione è organizzata come sempre dal Comune di Garlate e della biblioteca civica Piera De Gradi, grazie all'impegno di volontari e associazioni. Sarà insomma coinvolto l'intero paese. Anche Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comunità montana Lario orientale Valle San Martino daranno il proprio patrocinio.

Intanto i promotori hanno già snocciolato qualche numero della prossima edizione, la prima dopo lo stop (con versioni ridotte) durante il periodo covid: "La Festa delle Corti si avvicina, saranno come sempre 2 giorni di eventi con 36 punti di interesse, 7 postazioni ristoro e 30 associazioni coinvolte. Ma soprattutto ci saranno tantissime iniziative, difficile contarle tutte. Potrete scoprirle sul programma presto disponibile". Intanto segnatevi le date: sabato 10 e domenica 11 settembre. Nel cuore di Garlate, ovviamente.

