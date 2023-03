Alla scoperta del bosco incantato nella Festa di primavera

Domenica 26 marzo si terrà a Cascina Rapello, nel verde di Airuno, la nuova edizione della Festa di primavera: una giornata per stare insieme celebrando la nuova stagione in arrivo. L'appuntamento è dalle 10.30 alle 17.30. A promuovere l'iniziativa è ancora una volta dalla cooperativa Liberi Sogni di Calolzio, con il sostegno di Fondazione Cariplo. Nell'occasione grandi e bambini potranno anche andare alla scoperta di un bosco incantato.

"La giornata è rivolta a tutti, grandi e piccoli, ed è caratterizzata da un pranzo a base di ingredienti naturali e selvatici a km zero, una camminata musicale nel bosco con semina propiziatoria e un rito comunitario per accogliere la primavera - spiegano i promotori - Per concludere merenda accompagnata da musiche e canti popolari dal vivo. La Festa di primavera è un’iniziativa svolta nell’ambito del progetto triennale Transizioni, ritorno alla terra grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo".

Il programma

Ecco il programma della giornata, ad ingresso gratuito (ma con prenotazione necessaria). L’evento inizierà alle 10.30 con giochi liberi sulle balze di Cascina Rapello ed esplorazioni dei boschi intorno. Alle 12.30 è previsto un pranzo vegetariano a base di erbe selvatiche, su prenotazione (possibile in alternativa panino con salamella).

Nel pomeriggio, alle 14.30 prenderà avvio il Bosco inCantato: un pifferaio magico guiderà i partecipanti nel bosco alla scoperta di case sugli alberi e animali giganteschi fatti di legno, foglie e altri materiali. "Non mancheranno incontri con le nostre amiche asinelle e musicisti e melodie da diverse tradizioni e culture. Concluderemo con una semina propiziatoria in cui metteremo le mani nella terra e con un rito di ringraziamento per accogliere la primavera".

Dalle 16.00 merenda per tutti/e con musica e canti popolari dal vivo con alcuni componenti della Bandalpina. Per la partecipazione al pomeriggio è gradita una libera donazione a sostegno della campagna di raccolta fondi Vivi e sostieni Cascina Rapello. Qui maggiori informazioni: https://bit.ly/3ZBvgYE

Info e prenotazioni fino ad esaurimento posti: 3881996072 - cascinarapello@liberisogni.org.