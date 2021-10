La città promuove il Festival dei Promessi Sposi

"L'edizione 2021 del Festival dei Promessi Sposi ha ricevuto nei giorni scorsi un'accoglienza straordinaria da parte di tutta la Città di Lecco, e non solo - Ad affermarlo è la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza - Siamo particolarmente felici che i lecchesi abbiano apprezzato la scelta di concentrare in tre giorni un numero così elevato di iniziative e proposte all'insegna del Manzoni e del suo romanzo. Lo dimostra il tutto esaurito che ogni appuntamento ha registrato, con una partecipazione che ha saputo coinvolgere famiglie e giovani, cultori e studiosi ma anche semplici appassionati e curiosi. Tutto ciò conferma l'assoluta contemporaneità del messaggio dei Promessi Sposi e il suo appeal, se proposto attraverso un'esperienza multisensoriale e attuale come è stato fatto. Dai concerti agli incontri di approfondimento, dalle videoproiezioni alle mostre, dalle visite guidate in villa e in città alle proposte enogastronomiche".

Visibilità fuori Lecco

Il legame di Lecco con il Manzoni e il suo romanzo ha trovato anche ampia visibilità all'esterno della città, con una speciale attenzione da parte dei media regionali. E ciò a testimonianza della qualità del programma e della sua attualità e ricchezza. Villa Manzoni è stato il cuore della tre giorni, tornando a risplendere, dopo la lunga pandemia, di nuove luci e nuove suggestioni, e aggregando attorno a essa tutta la comunità lecchese.

"Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti coloro che si sono messi in gioco per la riuscita del Festival: dalla struttura comunale agli sponsor, ai promotori delle diverse iniziative. Un network di idee e di energie positive attorno al quale fin d'ora vogliamo iniziare a pensare la prossima edizione. Intanto il Festival proseguirà, con il Premio Manzoni alla carriera e al romanzo storico promosso da 50&Più-Assocultura Confcommercio Lecco e con i laboratori didattici per le scuole e i webinar per docenti e studiosi".