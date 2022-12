Fielmann scende in campo a fianco dell'Aurora San Francesco

“Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro -, spiega Ivo Andreatta, CEO Fielmann Italia -. Crediamo, infatti, che il percorso sportivo intrapreso dalle ragazze e dai ragazzi sia un importante contributo sociale: chi allena e pratica sport, riconosce quanto sia essenziale sostenere lo sviluppo di giovani talenti e pensare in generazioni”. Per questo motivo, nella città di Lecco dove Fielmann è presente con uno store in via Roma 12, sponsorizza il Gruppo Sportivo Aurora San Francesco di Lecco.

“Fielmann è una grande realtà e, come azienda di famiglia, il nostro obiettivo è diventare parte integrante delle città in cui operiamo. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali a supporto del tessuto sociale e della collettività. Attraverso il potere dello sport, Fielmann vuole trasmettere alle nuove generazioni valori positivi nel rispetto delle diversità e dell'integrazione, con la determinazione nell'inseguire i propri sogni”, aggiunge Gabriele Di Bella, store manager Fielmann Lecco.

La condivisione di valori comuni ha reso la partnership con il G.S. Aurora San Francesco del tutto naturale. Attraverso lo sport Fielmann vuole ribadire quanto inclusione, senso di responsabilità e rispetto del valore delle persone, siano da sempre centrali in ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda. Questi principi si applicano a tutte le funzioni dell’azienda e ai nostri partner.

“La mission del Gruppo Sportivo Aurora San Francesco è educare attraverso lo sport. Quest’anno, anche grazie al supporto di Fielmann, i nostri obiettivi sono più facili da vedere e da raggiungere. È sempre più importante collaborare per garantire ai nostri atleti un ambiente sano e bello”, spiega Francesco Mori, presidente della società sportiva lecchese.

In un mondo in cui le diversità spesso rappresentano un ostacolo, nello sport sono le stesse differenze individuali e le caratteristiche personali che formano un team coeso, in grado di generare senso di appartenenza e condivisione di obiettivi comuni. Per questo motivo, dal 2015, Fielmann ha sostenuto oltre 50 società sportive in tutta Italia. Come per il G.S. Aurora San Francesco, il superpotere di Fielmann è la sua grande famiglia, composta da 22.000 collaboratori di culture, capacità e storie diverse che, ogni giorno, si riconoscono nei clienti, li consigliano come loro stessi vorrebbero essere assistiti, impegnandosi a soddisfare i loro desideri e bisogni, fornendo sempre una soluzione personalizzata.

Attraverso il supporto a team e associazioni sportive locali Fielmann vuole far capire cosa sia in grado di fare lo sport per le persone: permette di mettere a fuoco gli obiettivi ed esaltare la propria forza. Proprio come quando si indossano gli occhiali perfetti, è una dimostrazione dell’impegno dell'azienda verso l’empowerment individuale, che Fielmann promuove quotidianamente attraverso la democratizzazione della visione perfetta come strumento di espressione personale.