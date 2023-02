La Fiera di Sant'Apollonia torna al passato: in migliaia ad Abbadia

Una splendida giornata di sole ha accompagnato, ad Abbadia, il ritorno della Fiera di Sant'Apollonia ai fasti dell'epoca pre-covid. Domenica 12 febbraio migliaia di persone si sono riversate sulle rive del lago per visitare la tradizionale fiera, quest'anno costituita da 42 bancarelle.

L'afflusso è andato progressivamente ad aumentare dalla tarda mattinata sino al pomeriggio grazie alle numerose corse istituite dalla Navigazione che hanno fatto la spola con Oliveto, Mandello e Lecco, portando così moltissimi visitatori ad Abbadia.

Dolci di ogni tipo, specialità gastronomiche locali, abbigliamento e giocattoli: nulla è mancato per rinverdire i fasti della tradizione e accontentare piccoli e adulti.

In mostra si sono messe anche le associazioni del paese, che hanno riempito gli spazi del Parco di Chiesa Rotta con i propri stand e approfittato dell'occasione per promuovere le attività e reclutare nuovi tesserati (Pro loco, Fuoriclasse, Asilo Casa del Bambino, Centro Sport Abbadia, Michy sempre con noi).

Non solo fiera. In mattinata si sono svolte le funzioni religiose nella chiesa del San Lorenzo, con la partecipazione del prefetto di Lecco Sergio Pomponio a fianco del sindaco Roberto Azzoni. Il pranzo con piatti tipici è stato organizzato in oratorio, mentre particolarmente apprezzate, durante tutto il giorno, sono state le visite al Civico Museo Setificio Monti che da qualche tempo fa sfoggio di un nuovo elegante drappo sulla sua parete principale.