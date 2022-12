I commercianti sono a fine 2022: “Anno tosto, bene il Natale”

Il 2022 si chiude in positivo per i commercianti lecchesi. È il bilancio associativo tracciato da Confcommercio Lecco, in rialzo durante il periodo positivo anche grazie alle Luci su Lecco, momento ormai tradizionale che ha permesso quantomeno di affiancare Como nell'appeal. Questo stando ai dati diffusi dal presidente Antonio Peccati, presidente dell'associazione di categoria: “Si nota una soddisfazione negli esercenti e nei commercianti, la scelta d’illuminare Lecco è stata positiva: Como sta registrando un -30%, non so se derivi da questo però vedere una città illuminata aiuta a portare la gente nei locali. La scelta degli Amici di Lecco, che ringrazio insieme al Comune per il supporto dato, è stata positiva: sento parlare chi arriva da fuori e c’è un apprezzamento, i social e i giornali hanno dato una mano; vedo negozi pieni anche fuori dal centro, ne sono contento e soddisfatto. Di pari passo ringrazio i commercianti che hanno contribuito economicamente, speriamo che dopo i saldi si possa continuare su questo passo: bisogna guardare al domani e per farlo è necessaria una regia che sia in grado di riempire i tempi morti mantenendo il flusso turistico per 365 giorni l’anno”.

“Chiudiamo l’anno con 122 nuovi associati, 154 corsi in aula, 1430 ore di formazione e 1766 persone formate in aula, oltre a 410 corsi online - ha ricordato -. Con il Parini, invece, abbiamo lanciato un progetto per costruire un brand aziendale a 360°. Confermata la XXIII edizione di Leggermente con 14mila studenti coinvolti e ospiti di spessore nazionale, ma tra le iniziative culturali cito il sostegno al Festival della musica Tra Lago e Monti e il Premio Manzoni”. Il bilancio di quest’anno “è complicato dalla pandemia prima e dalla guerra poi, che ha cambiato nuovamente le prospettive, tutti gli associati hanno dovuto fare i conti con i rincari delle materie prime; il caro energia è stato denunciato con le bollette affisse alle vetrine, la colpa va forse alle scelte politico-energetiche degli scorsi anni”.

Infine, il tasto dolentissimo dell’inflazione: “Riduce i consumi e la possibilità di acquisto. Vale la pena andare avanti? La domanda è comune e l’associazione è qui per aiutare a farlo, nel 2023 dovremo essere ancor più presenti per trovare soluzioni a problemi maggiormente complessi”. Il 2022 turistico “ci fa riflettere in maniera positiva per i numeri registrati e ci fa pensare a come si possano far tornare a casa soddisfatte le persone. Qualche preoccupazione c’è per il problema dei cantieri legati al Pnrr, ben vengano e speriamo aiutino la viabilità in vista delle Olimpiadi 2026 che avrà in Lecco una potenziale strozzatura del traffico: siamo un po’ la periferia bella di Milano, la possibilità di arrivarci dev’essere agevole. Se non ce la facciamo con questi fondi, quando? La scommessa va vinta con dedizione e coordinamento delle istituzioni, governo compreso. Guardate la frana, che sta incidendo sui costi degli imprenditori valsassinesi: parliamo di 30-40mila euro in più al mese che non si possono scaricare sui clienti”.

“Va in archivio un 2022 positivo, ci tengo a ringraziare pubblicamente giunta, consiglieri e collaboratori perché hanno sempre lavorato in maniera pesante anche durante la pandemia - ha reso merito Alberto Riva, direttore Confcommercio Lecco -. Su questo foglio vediamo numeri eclatanti, ma c’è tutto un sottobosco fatto di burocrazia e adempimenti che hanno reso perenne la situazione di emergenza: i dipendenti stanno lavorando tutti bene, quest’anno tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti ed è stato percepito il discreto premio di risultato concordato con loro”.

Lunedì si è tenuto un incontro con l’assessore regionale Guidesi: “Spingere sulla regionalizzazione della navigazione potrebbe rendere più strutturata quella del Lario. S’inserirebbe nella linea della destagionalizzazione del turismo”.

Fondo di garanzia Confcommercio: 2022 con più adesioni

Fondamentale il lavoro svolto dal fondo di garanzia in una fase così delicata per l'esplosione dei costi, come spiegato da Angelo Belgeri, presidente del fondo stesso e vicepresidente di Confcommercio: “Vivo in prima persona le problematiche che si riscontrano nelle aziende associate che usufruiscono del fondo di garanzia, che permette all’imprenditore di vivere con maggiore serenità il proprio lavoro. Oltre 450 milioni di euro garantiti in questi anni, questo significa che ci portiamo dietro un patrimonio di conoscenza e competenza: i rincari delle bollette sono stati affrontati con delle linee di credito dedicate al di là del successivo intervento di Regione Lombardia e governo”. Anche qui “sono aumentati i soci e ci siamo posti al servizio dei giovani che hanno il coraggio di aprire delle start up”, superati i “dieci milioni di euro erogati” e fatto “un lavoro di raccordo migliore con le banche anche grazie a un rapporto più forte con due istituti di credito. Giusto ieri abbiamo aiutato un nostro socio a ridurre gli interessi su un fido, sceso all’1,9%”. Per tutto questo “mi sento di ringraziare lo staff del fondo, partecipo alle attività ma non sono colui che le esegue”.

“Il nostro ruolo è anche quello di agevolare il rapporto con le banche per evitare che si finisca nelle mani sbagliate, un ruolo preciso e fondamentale. Trovare delle possibilità in un rapporto complesso certifica il nostro ruolo ed è lo scopo che ha portato alla nostra nascita”. Il ringraziamento va anche “alla sensibilità della Regione, presente con i fondi legati ai bandi”.

“Riusciamo a presentarci agli istituti di credito con delle pratiche ben avviate. Se, purtroppo, succedono dei disastri a livello aziendale ci muoviamo per evitare danni peggiori”, ha chiosato Maurizio Macaione, direttore del fondo di garanzia.