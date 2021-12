Una nuova fognatura da Parè al Rio Torto: iniziati i lavori, si chiuderanno in primavera

Mezzi e macchinarie nelle acque del lago a Valmadrera. Sono iniziati i lavori di posa della nuova tratta di fognatura che dall’approdo della condotta sublacuale a Pare? condurra? i reflui di Oliveto Lario e di Civenna fino al depuratore del Rio Torto, con uno sviluppo complessivo su terra di 1,3 km. “Questo intervento aggiunge un nuovo tassello ad uno dei progetti piu? importanti mai realizzati da Lario Reti Holding sia a livello economico che a livello ambientale”, spiegano dall'azienda pubblica.

L’investimento si è reso necessario per “tutelare le acque del lago di Como con il superamento dell’attuale gestione dei reflui fognari della sponda est del Triangolo Lariano, ad oggi avente solo parziale trattamento tramite fosse biologiche, poco performanti e comunque non adatte a gestire carichi crescenti, soprattutto nella stagione turistica. Tale situazione, oltreche? essere dannosa per l’ambiente e non piu? sopportabile, rischia anche di causare un intervento dell’Unione Europea, con l’attivazione di una procedura di infrazione che comporterebbe notevoli sanzioni”.

Chiusura lavori: primavera 2022

L’innovazione ambientale “che l’intera opera comportera? sara? notevole; il superamento della gestione attuale dei reflui sulla sponda est del Triangolo Lariano aventi scarico a lago avra? un forte impatto positivo sulla qualita? delle acque superficiali, sulla balneabilita? delle stesse e sulla loro conservazione in futuro”. Gli scavi, che si svilupperanno lungo viale Promessi Sposi e via Castagnera, si concluderanno per l’avvio della primavera 2022. Seguiranno, successivamente, le opere di riqualifica delle aree oggetto di intervento.