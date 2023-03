Il miracolo della vita sui muri del Mandic: in regalo le foto all'Ostetricia

Il miracolo della natura in corsia. Un regalo originale che lancia un messaggio di vita e gioia. Una serie di pannelli e stampe fotografiche sono stati donati dallo studio fotografico Puntofoto di Merate al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale "San Leopoldo Mandic".

Il reparto è stato così completamente rinnovato creando un ambiente piacevole, accogliente e confortevole per le future mamme e per tutte le pazienti che accedo ai servizi del presidio. “Un gesto significativo che rende ancora più accogliente il reparto meratese convinto che la bellezza degli spazi di cura giovino alla cura stessa, soprattutto in un reparto così delicato come l’Ostetricia”, spiega Tiziana Dell’Anna, direttore facente funzioni del reparto meratese di ginecologia e ostetricia.