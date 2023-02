Il fumetto lecchese che indaga gli effetti delle scelte umane sull'ambiente

Il fumetto d'autore sposa la sostenibilità ambientale. Da oggi è possibile ordinare Un giorno sul fiume (e altre storie), un volume spillato di 48 pagine che raccoglie quattro fumetti brevi scritti e illustrati da Giorgio Pandiani, autore lecchese.

Spostandosi tra presente, passato e futuro e mischiando immaginazione e realtà, le storie indagano le contraddizioni della natura umana e si interrogano sulle conseguenze delle nostre scelte sui nostri simili e sul pianeta che ci ospita.

I fumetti sono disponibili sia in italiano sia in inglese e sono stampati su carta riciclata (certirficata Fsc) utilizzando solamente energia rinnovabile.

Le storie

Il volume raccoglie quattro fumetti scritti e illustrati da Giorgio Pandiani tra il 2020 e il 2022: "Supernova" e "Il colore del cielo", creati durante i lockdown per la pandemia da Covid-19 e inizialmente pubblicati gratuitamente sul sito internet dell'autore; "La verità del lago" finalista all'edizione 2020 del "Premio Nuvolosa" e già pubblicato nel relativo catalogo; "Un giorno sul fiume", racconto inedito che chiude la raccolta e, allo stesso tempo, apre alle prossime storie.

L'autore

Giorgio Pandiani è un fumettista, illustratore e grafico nato a Lecco e residente a Northampton (UK). Dopo aver frequentato la Scuola del Fumettodi Milano, ha fatto il suo esordio come autore completo nel 2011, autoproducendo il graphic novel I Palazzi. Tra il 2014 e il 2019 ha pubblicato i tre volumi che compongono Radici, un eco-thriller in bianco e nero realizzato cercando di avere il minor impatto possibile sull'ambiente. Nel 2020 è entrato nella rosa dei finalisti del "Premio Nuvolosa" e nel 2021 ha vinto il concorso "Dove saremo nel 2030?", indetto da "La Revue Dessinée Italia". A giugno 2022, sul primo numero de "La Revue Dessinée Italia", è stata pubblicata Quindi lo sapevano, un'inchiesta a fumetti sull'emergenza climatica con disegni di Pandiani e sceneggiatura di Sergio Rossi.

