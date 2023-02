"Un cucciolo in famiglia", consigli utili per i nuovi amici a 4 zampe

Consigli utili sulla scelta e la gestione del nostro nuovo amico a quattro zampe. Consiste in questo l'iniziativa dal titolo "Un cucciolo in famiglia" proposta dal Comune di Garlate in collaborazione con la Clinica veterinaria dei Laghi. Si tratta di un ciclo di incontri per orientare nella scelta e nella gestione di un nuovo cucciolo in famiglia.

Le tematiche affrontate riguarderanno la corretta gestione degli orfanelli compresi gli aspetti medici, nutrizionali e legislativi, i bisogni degli animali e il linguaggio del cane. In tre incontri, tenuti dalle dottoresse Laura Papa e Elena Viganò, si svolgeranno sabato 4, 11 e 25 marzo alle ore 15.30 presso la sala civica del Museo della Seta Abegg. La partecipazione è gratuita. "Invitiamo tutti a partecipare a questo appuntamento da non perdere per conoscere e capire i nostri amati amici animali" - commentano gli organizzatori.