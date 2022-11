La Guida Michelin parla ancora lecchese con Pierino e Bianca

Due conferme lecchesi nella prestigiosa Guida Michelin 2023. La giuria della raccolta di ristoranti si è pronunciata durante la serata di martedì 8 novembre, confermando le due stelle, una a testa, al Pierino di Viganò e al Bianca sul lago by Emanuele Petrosino di Oggiono. Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Il Pierino allunga una striscia aperta nel 1974, un record di longevità invidiabile, una bella soddisfazione per il fondatore Pierino e per il figlio Theo. Per quanto riguarda "Bianca", invece, si tratta della seconda consecutiva dopo la prima assegnata nella Guida Michelin 2022.

Una stella Michelin in Lombardia: a chi è andata

Albavilla - Il Cantuccio

Bergamo - Casual

Bergamo - Impronte

Calvisano - Al Gambero

Campione d'Italia - Da Candida

Cavernago - Il Saraceno

Cernobbio - Materia

Como - I Tigli in Theoria

Como - Kitchen

Corte Franca - Due Colombe

Crema - Vitium N

Desenzano del Garda - Esplanade

Fagnano Olona - Acquerello

Gardone Riviera - Lido 84

Gargnano - La Tortuga

Lallio - Bolle N

Laveno - La Tavola

Lomazzo - Trattoria Contemporanea N

Madesimo - Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda - Capriccio

Mantello - La Preséf

Milano - AALTO

Milano - Andrea Aprea N

Milano - Anima N

Milano - Berton

Milano - Contraste

Milano - Cracco

Milano - Felix Lo Basso home & restaurant

Milano - Iyo

Milano - Joia

Milano - L'Alchimia

Milano - Sadler

Milano - Tano Passami l'Olio

Milano - Viva Viviana Varese

Oggiono - Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Olgiate Olona - Ma.Ri.Na.

Orzinuovi - Sedicesimo Secolo

Pavia - Lino N

Pralboino - Leon d'Oro

San Paolo d'Argon - Umberto De Martino

Sirmione - La Rucola 2.0

Sirmione - La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole - Osteria degli Assonica

Stradella - Villa Naj

Torno - Il Sereno Al Lago N

Trescore Balneario - LoRo

Treviglio - San Martino

Viganò - Pierino Penati

Vigevano - I Castagni

Villa d'Almè - Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna - Lanterna Verde