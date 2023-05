Arriva una nuova idroambulanza: “Per un lago più sicuro”

Il comitato comprensorio lecchese della croce rossa italiana invita all’inaugurazione della nuova idroambulanza che si terrà sabato 27 maggio presso la piattaforma del lungolago.

Programma:

dalle ore 15.30: Intrattenimento bambini con merenda

ore 17.30: Inaugurazione Idroambulanza

dalle ore 18.30: Apertura cucina (anche d’asporto)

All’inaugurazione è previsto intrattenimento musicale con banda e “Stafffeste” di Premana

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi

Per ulteriori informazioni:

tel. 0341 251984

comprensoriolecchese@cri.it

L’impegno degli operatori che operano da anni sul nostro lago

Premessa:

La Croce Rossa Italiana Comitato del Comprensorio Lecchese (ex Comitato Provinciale) è impegnata nell’operazione Lario Sicuro dal 2012, rilevando dal Comitato di Colico l’attività OPSA in essere dal 1996 e vicina alla chiusura con solo due operatori all’attivo ed un gommone di 5 mt.

Attualmente nell’attività sono impiegati:

20 opsa brevettati per il salvataggio ed in possesso della certificazione soccorritore/esecutore 118 AREU

Tutto il personale è soggetto a sorveglianza sanitaria e prova di validità fisica annuale con prove pratiche in piscina ed acque libere

12 allievi in formazione (esame entro fine marzo) di cui 8 entreranno nell’organico ed i restanti saranno impegnati con la squadra OPSA di Como

1 Istruttore OPSA

10 conduttori abilitati con patente nautica

9 conduttori e 18 operatori abilitati all’uso della moto d’acqua

15 volontari CRI abilitati con il corso di Sicurezza Acquatica ad operare su idroambulanza CRI

DPI e attrezzature idonei x intervento in qualsiasi condizione meteo per ogni operatore

N° 1 Idroambulanza di 9,50 mt + 2 motori da 250 cv

N° 1 Idroambulanza di 7 mt + 1 motore da 115 cv

N° 1 moto d’acqua di 3,5 mt + 1 motore da 115 cv

N° 2 droni da salvataggio radiocomandati

N° 2 SUP Rescue

Proposta dalla stagione 2023:

Disponibilità AREU per attivazioni Sanitarie dell’idroambulanza NAU 140 il sabato dalle 13.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 19.00, nei weekend di luglio ed agosto, oltre alla disponibilità di eventuali reperibilità (in base alle disponibilità degli equipaggi). Il mezzo sarà ormeggiato a Colico presso il cantiere Nausika e durante il servizio stazionerà in centro lago.

Eventuale disponibilità della Moto d’acqua ormeggiata a Colico presso il cantiere Nausika da impiegare in Alto Lago durante i fine settimana di luglio ed agosto

Eventuale disponibilità Idroambulanza Gommone ormeggiata a Lecco presso il circolo Canottieri da impiegare nel bacino Lecco-Varenna durante i fine settimana di luglio ed agosto

Coordinamento degli eventuali mezzi CRI impiegati

Per garantire un servizio duraturo ed un’attività UNICA in Italia, si richiede la possibilità di poter aumentare in maniera considerevole il contributo dedicato all’attività di Lario Sicuro.

Squadra OPSA LECCO Croce Rossa Italiana Comitato del Comprensorio Lecchese

Sede Legale: Via Provinciale n° 150 23811 Ballabio Lc

Sede Amministrativa: Viale Rimembranze n°9 23900 Lecco

Fax 0341-250215

P.I.C.F. 03494070133

info@opsa.crilecco.org