Torna ItLug, 4.000 metri quadrati dedicati ai mitici mattoncini in Lego

La ripartenza passa anche per i mitici mattoncini di Lego. ItLUG e Users Group (www.itlug.org) con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Politecnico di Lecco e Univerlecco, propongono infatti dopo due anni di stop causa covid la nuova edizione dell'ormai tradizionale evento dedicato ai Lego.

L'evento si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di Via Previati il prossimo 30/31 Luglio. Più di 4.000 metri quadri saranno dedicati all'esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

Anche uno stadio in Lego nelle passate edizioni di Itlug a Lecco.

Sono già 76 gli espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora.

Oltre alla consueta esposizione, saranno confermate anche una serie di originali attività sempre a tema Lego, in particolare un torneo di Sumo Robotico, un torneo di Line Follower, un museo vintage e un concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni (qui regolamento e form di iscrizione: https://lecco.itlug.org/concorso-creactive-2022/). Altre e nuove attività verranno annunciate nelle prossime settimane. Intanto ci sono location e date: segnaletevele perchè, per gli appassionati di Leggo (e giochi in generale) si tratta davvero di un evento da non perdere. Sito web evento: https://lecco.itlug.org