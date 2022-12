Sul tetto del mondo a 9 anni: Karolina Galli campionessa di ginnastica acrobatica

In vetta al mondo a nove anni. Karolina Galli è la campionessa mondiale Under 10 di ginnastica acrobatica nella specialità del cerchio aereo. La ginnasta di Colico, che si esibisce per la società Female Arts Studio, ha finalizzato come meglio non si poteva una stagione incredibile che l’ha vista vincere anche il Campionato Italiano a L’Aquila e la Coppa Italia e Cesenatico.

Nell’affascinante e prestigiosa cornice di Cinecittà a Roma, si è svolta la prima edizione della Pole & Aerial World Cup: il primo campionato mondiale riservato alla ginnastica acrobatica che tra le sue discipline annovera il cerchio aereo, la specialità in cui si cimenta Karolina. Inserita di diritto nella categoria Star, la più elevata tra le tre suddivisioni in cui è stato organizzato l’evento mondiale, la ginnasta di Colico ha offerto una performance tra le più applaudite dal numeroso pubblico presente. La giuria l’ha premiata con l’incredibile punteggio di 88/100 che le è valsa la conquista della medaglia d’oro e del titolo mondiale.

“Emozionata, poi...”

“All’inizio ero molto emozionata, il palco di Cinecittà è qualcosa di incredibile - ha raccontato Karolina al termine della competizione -. Quando è partita la musica che accompagna il mio esercizio mi sono totalmente concentrata e sono riuscita a fare una bella prestazione. Sono felicissima, non mi aspettavo di ottenere questo risultato prestigioso già al primo anno di attività. Devo ringraziare in maniera particolare mia mamma Natalia che mi fa da allenatrice ed Erika che ha creduto in me sin dall’inizio”.